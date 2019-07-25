Общество

Из фонда «Земляки» нуждающимся невельчанкам выделены средства на приобретение дров

Фонд «Земляки» продолжает оказывать адресную помощь жителям Псковской области, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, благодаря работе фонда, была оказана необходимая помощь двум жительницам Невельского района. Одна из них - жительница деревни Иваново, потерявшая родителей, фактически осталась без средств к существованию. Фонд «Земляки» выделил ей денежные средства, необходимые ей для приобретения дров.

С такой же проблемой в фонд обратилась еще одна жительница Невельского района - мать-одиночка, воспитывающая двух несовершеннолетних детей. Ей также была оказана финансовая помощь для покупки дров, необходимых для отопления дома.

Напомним, что Фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского, куда каждый месяц парламентарий перечисляет свою думскую зарплату. В Невельском районе на общественных началах работает представительство Фонда, которое помогает людям, остро нуждающимся в помощи.