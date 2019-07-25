Общество

В Псковской области полиция призывает безнаказанно сдать оружие из незаконного оборота

УМВД России по Псковской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гражданин, изъявивший желание сдать найденное, незаконно хранящееся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, должен обратиться в любой отдел полиции Псковской области.

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«Добровольно сданное оружие и боеприпасы принимают по письменному заявлению гражданина, с составлением акта о добровольной сдаче. Но, обратите внимание, при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, ни в коем случае нельзя самому их собирать, транспортировать или обезвреживать - это категорически запрещено», - отметили в управлении.

В пресс-службе также добавили: «Если удалось обнаружить оружие или боеприпасы - не прикасайтесь к ним, а сообщите об их местонахождении в территориальные подразделения органов внутренних дел или в дежурную часть УМВД России по Псковской области по телефону 02».

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности (примечание к статье 222 Уголовного Кодекса РФ) и может получить денежное вознаграждение.