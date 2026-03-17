Марафон «12 добрых дел» запустили псковские добровольцы

Псковские добровольцы запустили марафон «12 добрых дел» в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

«Активисты решили отметить эту значимую дату серией полезных инициатив, направленных на помощь тем, кто в ней нуждается. Команда волонтеров оперативно выехала по адресам, чтобы оказать адресную помощь жителям региона», - сообщили в организации.

В рамках марафона добрых дел активисты посетили приют для животных «Лесопилка». Волонтеры приехали, чтобы поддержать животных и помочь учреждению с хозяйственными вопросами. Ребята навели порядок на территории, помогли со складированием опилок и перетаскали тяжелые вещи.

«Добровольцы не останавливаются на достигнутом – в планах у ребят еще множество добрых дел. Активисты намерены провести серию мероприятий, охватывающих помощь пожилым людям, благоустройство территорий и поддержку социальных учреждений», - добавили в организации.