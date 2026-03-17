Судебное заседание по «делу Ильиной» отложено до 25 марта

Псковский городской суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной принял решение об отложении судебного заседания на 14.30 25 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В сегодняшнем судебном заседании посредством системы видеоконференцсвязи допрошена потерпевшая, а также свидетель; в закрытом режиме исследованы вещественные доказательства, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров подсудимой, потерпевших, свидетелей.

В следующем судебном заседании государственный обвинитель планирует продолжить допрос потерпевшего и свидетелей.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).