Конкурс «Многодетная семья года» вновь состоится в Псковской области

Прием документов и заявок на участие в региональном конкурсе «Многодетная семья года» начнется 19 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Победителей определят в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Победители получат сертификаты на единовременную выплату для улучшение жилищных условий в размере 2,5 млн рублей. Итоги конкурса подведет Совет по делам многодетных семей в Псковской области.

Участвовать в конкурсе могут семьи, проживающие на территории Псковской области и воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

«Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, которые создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена своей семьи, дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, ведут здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей, уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре и занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов, имеют достижения в профессиональной деятельности и успешное семейное дело (бизнес)», - сообщили в правительстве.

Подать заявку можно до 5 августа. Необходимые документы нужно представить в Министерство социальной защиты Псковской области лично, по почте, через органы социальной защиты по месту проживания или по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru.

