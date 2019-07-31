Общество

Наступил Ильин день: купаться больше нельзя

2 августа по православному календарю - день пророка Ильи. Это праздник, имеющий у славянских народов языческие корни. С принятием христианства образ языческого Громовержца-Перуна заменился в народном сознании Ильей-пророком, который принял на себя все функции Громовержца.

Накануне Ильина дня предпринимали разнообразные меры предосторожности, чтобы защитить свой дом, хозяйство и посевы от ливня, града или молнии. В Ильин день была категорически запрещена любая работа - она не принесет никакого результата и может разгневать Илью-пророка, который жестоко наказывал за непочтительное отношение к своему празднику. Традиционная коллективная трапеза - братчина - в Ильин день нередко заканчивалась демонстрацией молодецкой силы и удали, инициаторами которой были мужчины.

С этого дня, по народным поверьям, начиналось ненастье, а также запрещалось купаться по причине того, что в воду возвращается всякая нечисть.

В старину считалось, что именно с Ильина дня погода берет курс на осень: «На Илью до обеда лето, после обеда осень», «Придет Илья, принесет гнилья» (здесь имеются в виду дожди). Однако, как сообщает Собеседник.ру, климатические изменения внесли свои коррективы: заметное потепление климата за последние 30 лет показывает, что температура воды в реках еще до середины месяца удерживается на вполне комфортных для купания отметках, близких к 20 градусам. Да и летнее тепло сохраняется в течение всего августа. Таким образом, из-за происходящих в многолетнем режиме климатических изменений некоторые народные приметы уже не оправдываются. Но есть и такие, которые объясняются наукой. Например, говорят: «Илья-пророк два часа светлого времени уволок». Дело в том, что к 2 августа долгота дня укорачивается.

Кроме того, замечали, что в этот день редко не гремит гром и не поливает ливневый дождь. Существовало поверье, что 2 августа Илья-пророк на золотой колеснице по небу катается. Многолетние погодные исследования подтверждают, что вероятность гроз в течение 2 августа составляет около 90 процентов.