Виктор Антонов о преобразованиях в скорой помощи: Слово «оптимизация» вызывает у псковичей отвращение

Слово «оптимизация», безотносительно того, к чему оно применяется, в последнее время вызывает только отвращение у жителей Псковской области. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, бывший главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Я могу сказать, что скорая помощь была отработанной системой, но ее начали оптимизировать. Это слово вызывает отвращение. Решение я с трудом понимаю. Раньше врачей все знали, бригады знали, где и какие дороги. Были конфликты, были скандалы и драки, но в скорой работают отважные люди», – сказал Виктор Антонов.

Он отметил, что ранее в округах, когда бригады были закреплены за определенным учреждением, качество помощи было выше.