Виктор Антонов о преобразованиях в скорой помощи: Слово «оптимизация» вызывает у псковичей отвращение

Слово «оптимизация», безотносительно того, к чему оно применяется, в последнее время вызывает только отвращение у жителей Псковской области. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, бывший главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Я могу сказать, что скорая помощь была отработанной системой, но ее начали оптимизировать. Это слово вызывает отвращение. Решение я с трудом понимаю. Раньше врачей все знали, бригады знали, где и какие дороги. Были конфликты, были скандалы и драки, но в скорой работают отважные люди», – сказал Виктор Антонов.

Он отметил, что ранее в округах, когда бригады были закреплены за определенным учреждением, качество помощи было выше.

«Начали теперь делить вызовы скорой и неотложной помощи. Я не знаю, где это происходит, на станции, наверное, определяют. В наши времена это было неплохо организовано. Подозрения на инфаркт, травмы – была неотложная. Она работала при больницах. Теперь всё объединили, и сейчас диспетчеру сложно определиться, какая помощь нужна. Бригады стали в основном фельдшерскими, отсюда и качество, и уровень оказания помощи», – заключил Виктор Антонов. 
Антонов Виктор Васильевич

Антонов Виктор Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания

