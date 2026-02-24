Виктор Антонов о преобразованиях в скорой помощи: Слово «оптимизация» вызывает у псковичей отвращение

Слово «оптимизация», безотносительно того, к чему оно применяется, в последнее время вызывает только отвращение у жителей Псковской области. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, бывший главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
«Я могу сказать, что скорая помощь была отработанной системой, но ее начали оптимизировать. Это слово вызывает отвращение. Решение я с трудом понимаю. Раньше врачей все знали, бригады знали, где и какие дороги. Были конфликты, были скандалы и драки, но в скорой работают отважные люди», – сказал Виктор Антонов.
Он отметил, что ранее в округах, когда бригады были закреплены за определенным учреждением, качество помощи было выше.
«Начали теперь делить вызовы скорой и неотложной помощи. Я не знаю, где это происходит, на станции, наверное, определяют. В наши времена это было неплохо организовано. Подозрения на инфаркт, травмы – была неотложная. Она работала при больницах. Теперь всё объединили, и сейчас диспетчеру сложно определиться, какая помощь нужна. Бригады стали в основном фельдшерскими, отсюда и качество, и уровень оказания помощи», – заключил Виктор Антонов.