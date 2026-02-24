 
Общество

Прошедший январь в Псковской области не побил температурных рекордов

0

Итоги января и февраля подвела начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), развеяв опасения жителей об аномальности нынешней зимы.

«Это не самый холодный январь. Мы не перекрыли ни максимумы, ни минимумы», — подчеркнула Тала Нещадимова.

Синоптик также отметила, что абсолютный минимум температур в регионе был зафиксирован в феврале в городе Дно и достигал отметки в -30 градусов, что является ожидаемым для местного климата.

В январе прогнозируемая температура воздуха составляла всего лишь -25 градусов. В отдельные периоды среднесуточные температуры опускались на 6-12 градусов ниже климатической нормы.

«Это говорит о том, что у нас не было прогрева, то есть суточного хода. За счет того, что это все-таки зима, и этот короткий суточный ход не справился и не дал большого роста температуры днем», — объяснила Тала Нещадимова. 

При этом, как уточнила специалист, ночные температуры оказались достаточно «лояльны» по отношению к жителям и работе коммунального хозяйства. Несмотря на продолжительный холод, столбики термометров в ночное время не опускались ниже -26 градусов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026