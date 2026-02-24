Прошедший январь в Псковской области не побил температурных рекордов

Итоги января и февраля подвела начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), развеяв опасения жителей об аномальности нынешней зимы.
Синоптик также отметила, что абсолютный минимум температур в регионе был зафиксирован в феврале в городе Дно и достигал отметки в -30 градусов, что является ожидаемым для местного климата.
В январе прогнозируемая температура воздуха составляла всего лишь -25 градусов. В отдельные периоды среднесуточные температуры опускались на 6-12 градусов ниже климатической нормы.
При этом, как уточнила специалист, ночные температуры оказались достаточно «лояльны» по отношению к жителям и работе коммунального хозяйства. Несмотря на продолжительный холод, столбики термометров в ночное время не опускались ниже -26 градусов.