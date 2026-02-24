Прошедший январь в Псковской области не побил температурных рекордов

Итоги января и февраля подвела начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), развеяв опасения жителей об аномальности нынешней зимы.

«Это не самый холодный январь. Мы не перекрыли ни максимумы, ни минимумы», — подчеркнула Тала Нещадимова.

Синоптик также отметила, что абсолютный минимум температур в регионе был зафиксирован в феврале в городе Дно и достигал отметки в -30 градусов, что является ожидаемым для местного климата.

В январе прогнозируемая температура воздуха составляла всего лишь -25 градусов. В отдельные периоды среднесуточные температуры опускались на 6-12 градусов ниже климатической нормы.

«Это говорит о том, что у нас не было прогрева, то есть суточного хода. За счет того, что это все-таки зима, и этот короткий суточный ход не справился и не дал большого роста температуры днем», — объяснила Тала Нещадимова.

При этом, как уточнила специалист, ночные температуры оказались достаточно «лояльны» по отношению к жителям и работе коммунального хозяйства. Несмотря на продолжительный холод, столбики термометров в ночное время не опускались ниже -26 градусов.