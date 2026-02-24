Артур Гайдук: В деревнях скорую помощь подолгу ждали всегда

В удаленных населенных пунктах Псковской области проблема долгого ожидания кареты скорой медицинской помощи существовала всегда. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания, бывший врач скорой медицинской помощи Артур Гайдук.
По его мнению, проблема долгого ожидания встала еще острее, так как приходится ждать бригады их других муниципальных округов.
«Этот дефицит оборачивается тем, о чем говорят пациенты, что скорую приходится ждать подолгу. В районах всегда так было, скорую всегда приходилось подолгу ждать. Большие расстояния, а машин одна-две. Я работал в Пыталовском районе, там днем работало две машины, ночью – одна. Если машина уехала куда-нибудь в Заходы, то вызов в противоположную сторону района будут ждать очень долго. Были вызовы, когда выезд занимал почти целое дежурство. И без того длинные концы превращаются в еще более длинные, потому что приходится скорым ехать из другого района, потому что скорая этого района уехала», – заключил Артур Гайдук.
Пресс-портреты