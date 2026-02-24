Артур Гайдук: В деревнях скорую помощь подолгу ждали всегда

В удаленных населенных пунктах Псковской области проблема долгого ожидания кареты скорой медицинской помощи существовала всегда. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания, бывший врач скорой медицинской помощи Артур Гайдук.

«До объединения районные скорые относились к больницам, на их базе пополняли медикаменты, использовали больничную бухгалтерию. Когда все объединили в одно, экономической выгоды от сокращения административного персонала я не вижу, потому что больницы остались все равно работать. Я не вижу выгоды по административному ресурсу. Единственный плюс, который работает в случае беды, то, что когда нет машин в каком то районе, то машина из Пскова может поехать в Гдов, поскольку это одна система. Это легко перенаправить, будучи под одним административным управлением. Этот плюс на виду», – сказал Артур Гайдук.

По его мнению, проблема долгого ожидания встала еще острее, так как приходится ждать бригады их других муниципальных округов.

«Этот дефицит оборачивается тем, о чем говорят пациенты, что скорую приходится ждать подолгу. В районах всегда так было, скорую всегда приходилось подолгу ждать. Большие расстояния, а машин одна-две. Я работал в Пыталовском районе, там днем работало две машины, ночью – одна. Если машина уехала куда-нибудь в Заходы, то вызов в противоположную сторону района будут ждать очень долго. Были вызовы, когда выезд занимал почти целое дежурство. И без того длинные концы превращаются в еще более длинные, потому что приходится скорым ехать из другого района, потому что скорая этого района уехала», – заключил Артур Гайдук.