Псковская зима побила рекорд по продолжительности периода без оттепели

1

Эта зима в Псковской области стала уникальной, но не по высоте свежевыпавшего снега, а по продолжительности периода без оттепели. Об этом рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Фактически с 2 января и по сегодняшний день у нас не было периода, когда дневные температуры и ночные переходили через ноль в сторону положительных. Вот такого длинного периода за период с 1883 года действительно не было, он не зафиксирован», — пояснила синоптик.

Тала Нещадимова считает это явление благоприятным как для коммунальных служб, так и для сельского хозяйства и рек. 

«Это хорошо для дорожников, потому что нет колебаний на уровне "замерз-растаял". Это хорошо для сельского хозяйства. Это, в общем-то, хорошо и для малых рек, потому что у них есть шансы очиститься, если будет дружное половодье. Поэтому зима была очень комфортной».

В ходе эфира синоптик также прокомментировала беспокойство псковичей по поводу обмеления рек. Тала Нещадимова успокоила слушателей, отметив, что уровень воды вернулся к средним многолетним значениям:

«Могу всех успокоить, кого-то обрадовать. Вот сейчас у нас уровни достигли средних многолетних. По сравнению с тем, что было, это, можно сказать, достижение. И вот это произошло без влияния и помощи человека. То есть в очередной раз природа доказала, что она пока еще жизнеспособна, она способна самовосстанавливаться. И это естественный процесс, когда-то водность уменьшается, когда-то увеличивается».

Отвечая на вопрос ведущего о знаменитом псковском снетке, Тала Нещадимова предположила, что у рыбы есть шансы на возвращение благодаря восстановлению водности и благоприятным условиям уходящей зимы.

«Может быть, и весна понравится снетку, и он вернется», — резюмировала с юмором синоптик.
