Более 20 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю

С 16 по 22 февраля в Псковской области зарегистрирован 21 случай гриппа, в том числе девять – у детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Также за этот период в регионе зарегистрировано 4296 случаев ОРВИ, что на 8,2% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 56%

В Пскове зарегистрирован 1551 случай ОРВИ, или 36,1% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 39 человек с симптомами ОРВИ, что на два случая меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.