Ушел из жизни руководитель проектно-технического отдела УГХ администрации Пскова Андрей Филатов

Ушел из жизни руководитель проектно-технического отдела управления городского хозяйства администрации Пскова Андрей Филатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

Фото: администрация Пскова

Коллеги вспоминают Андрея Филатова как настоящего профессионала, который знал городское хозяйство не по бумагам, а на практике.

«Он прошёл путь от рабочего в дорожно‑строительных организациях до грамотного руководителя. Работал в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в ГБУ "Псковавтодор“ и в администрации. Андрей Сергеевич был специалистом с большой буквы», — отметили в администрации.

Особо подчёркивают человеческие качества ушедшего: «Но главное — он был удивительно порядочным, добросовестным и отзывчивым человеком, настоящим "рукастым“ мастером, на которого всегда можно было положиться».

Администрация города выразила глубокие соболезнования родным и близким Андрея Филатова: «Искренне выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Андрея Сергеевича. Вместе переживаем тяжёлую утрату и будем помнить о нём как о честном и достойном человеке».