Ушел из жизни руководитель проектно-технического отдела УГХ администрации Пскова Андрей Филатов

Ушел из жизни руководитель проектно-технического отдела управления городского хозяйства администрации Пскова Андрей Филатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.
Фото: администрация Пскова
Коллеги вспоминают Андрея Филатова как настоящего профессионала, который знал городское хозяйство не по бумагам, а на практике.
Особо подчёркивают человеческие качества ушедшего: «Но главное — он был удивительно порядочным, добросовестным и отзывчивым человеком, настоящим "рукастым“ мастером, на которого всегда можно было положиться».
Администрация города выразила глубокие соболезнования родным и близким Андрея Филатова: «Искренне выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Андрея Сергеевича. Вместе переживаем тяжёлую утрату и будем помнить о нём как о честном и достойном человеке».