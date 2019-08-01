Общество

В Псковской области создают еще один лесной питомник

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита»- «ЦЗЛ Новгородской области» приступили к работе над проектом лесного питомника.

Как сообщили Псковской Ленте новостей в ведомстве, в Плюсском районе будет заложен новый лесной питомник. Для этого уже подготовлен участок площадью 9,4 га. Здесь будут выращивать сеянцы ели европейской и сосны обыкновенной как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Мощность позволит ежегодно выращивать до 2 млн сеянцев ели и 1,5 млн сеянцев сосны.

«Для Псковской области, которой ежегодно для лесовосстановления требуется порядка 6 млн. сеянцев сосны и 6 млн. сеянцев ели, это значительный объем, - комментирует директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. - Важно, что в новом питомнике будут выращивать сеянцы с закрытой корневой системой, преимущества применения которых очевидны: высокая приживаемость, увеличение периода лесовосстановления и значительная экономия сил при лесовосстановлении».

Специалистами уже отобраны и доставлены в лаборатории образцы почвы. Проводятся химические, фитопатологические и энтомологические анализы почвенных образцов. Также уже начаты работы по организации лесного питомника: ведется проектирование инфраструктуры и разработка системы орошения.

«Гарантированное наличие стандартного посадочного материала позволит улучшить качество работ по лесовосстановлению, — продолжает Роман Глебов. - Что, в свою очередь, положительно скажется на продуктивности насаждений и, соответственно, внесет свой вклад в экономическое развитие Псковской области».