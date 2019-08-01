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Общество

Ученики псковской «Школы сердечной достаточности» узнали, как сберечь почки

02.08.2019 14:22|ПсковКомментариев: 0

В псковской библиотеке «Родник» на улице Труда прошло очередное занятие «Школы сердечной достаточности», которую ведет врач-кардиолог городской больницы Жанна Шлосберг, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке. 

Занятие называлось «Почки. Как работают? Как сберечь? Для чего улучшать качество питьевой воды? Зачем ехать в Трускавец?». 

Ученики «Школы сердечной достаточности» узнали, какие существуют болезни почек, в том числе открытые недавно, и какие тревожные симптомы являются веской причиной, чтобы показаться доктору.

Кроме того, врач-кардиолог рассказала посетителям библиотеки, как на здоровье почек влияют те или иные пищевые продукты и лекарства, а также какую воду надо пить и как часто, чтобы почкам было хорошо.

Жана Шлосберг объяснила ученикам своей «Школы сердечной достаточности», почему у жителей города Трускавца никогда не бывает в почках камней, но одновременно плохие зубы, почему надо с осторожностью пить воду из родников и зачем ее перед употреблением замораживать, что такое калькулятор клиренса креатина, как и для чего им пользоваться.

Следующее занятие псковской «Школы сердечной достаточности» состоится, как обычно, в первый четверг месяца, 5 сентября. Оно будет называться «Сахарный диабет. Сахар – легальный наркотик! Для чего конфеты и печеньки вкусные?» и его Жанна Шлосберг проведет совместно с эндокринологом.

7 ноября на занятие Школы «Память – полезный инструмент. Как сохранить дорогие воспоминания и как забыть о плохом? Существует ли лекарство «для памяти»?» придёт невролог.

5 декабря ученики «Школы сердечной достаточности» узнают «Как пережить праздники?» Это занятие Жанна Шлосберг планирует совместить с дегустацией полезных салатов и торжественных низкокалорийных блюд.

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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