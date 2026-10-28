Кандидатуры двух мировых судей в Псков и Великие Луки рассмотрели депутаты

Кандидатуры мировых судей на участки в Пскове и Великих Луках обсудили депутаты комитета по региональной политике и местному самоуправлению 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мировым судьей судебного участка №36 в Великих Луках предлагается назначить Наталью Тайкову. Стаж в юриспруденции составляет 14 лет и 11 месяцев.

Мировым судьей судебного участка № 41 в Пскове может стать Вера Мухрынова. Общий стаж работы в области юриспруденции составляет 18 лет и 10 месяцев.

Депутаты единогласно одобрили кандидатуры.