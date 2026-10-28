Более 100 активистов «Движения Первых» собрались на слете в Пскове

Более 100 школьников и наставников из разных округов Псковской области собрались на слете «Школа актива Совета Первых Псковской области», чтобы подвести итоги прошедшего года и обсудить планы на будущий, а также формирование нового состава Совета Первых, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Как отметила председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мария Тучак, на слет приехали представители первичных, местных и регионального отделений движения. В рамках мероприятия состоялись конференция регионального отделения, первое очное заседание нового состава Совета Первых и выборы представителя Псковской области в федеральный совет.
Новый состав Совета Первых выбирали путем голосования: школьники сами решали, кто станет их представителем в школах. Кандидаты рассказывали о своих планах и идеях. Теперь те, кого выбрали, будут говорить от лица молодежи своих городов и округов на областном уровне.
По ее словам, главная задача слета — дать детям возможность самостоятельно влиять на работу организации. Участники решают, какие проекты стоит развивать и каким инициативам уделить больше внимания.
В рамках мероприятия перед участниками выступила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она поблагодарила активистов за работу в 2026 году и отметила их участие в волонтерских акциях и общественных проектах.
В конце слета активисты решили, какие главные задачи будут стоять перед ними в следующем году. Новый состав Совета будет помогать школьникам представлять свои интересы и воплощать их идеи в жизнь.