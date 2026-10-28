Названы наиболее удачные для отпуска в 2027 году месяцы

Для работника с окладом и стандартной пятидневкой в 2027 году наиболее удачными для отпуска в финансовом плане будут месяцы с 22 рабочими днями: апрель, сентябрь, июль, декабрь, август, март. В них разница между привычной зарплатой и отпускными будет минимальной, поэтому личный бюджет не пострадает. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Близки к ним октябрь и июнь — в каждом по 21 рабочему дню; отпуск в эти месяцы тоже можно планировать.

К неудачным с точки зрения финансового планирования месяцам для отпуска в 2027 году относятся ноябрь с 20 рабочими днями, а также февраль и май, где рабочих дней по 19 В это время выгоднее отработать полный месяц и получить оклад. Отдельно стоит выделить январь: всего 15 рабочих дней при 16 выходных и праздниках делают его самым невыгодным месяцем для отпуска.

Логика здесь простая. Оклад за полностью отработанный месяц не меняется из-за количества рабочих дней, но стоимость одного рабочего дня в разных месяцах разная.

Отпуск же считается по среднему заработку. Поэтому чем меньше в месяце рабочих дней, тем заметнее разрыв между дневным доходом по зарплате и отпускной выплатой — и тем выше риск потерять в деньгах.

Таким образом, если есть возможность выбирать, отпуск лучше ставить на месяцы с большим числом рабочих дней. Октябрь и июнь — приемлемый вариант, а ноябрь, февраль, май и особенно январь — время, когда отдых может ощутимо уменьшить доход.

Изображение с итоговыми данные по всем месяцам 2027 года при графике работы 5/2, 40 часов в неделю