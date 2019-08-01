Общество

Более 548 тыс. пассажиров перевезено «Ласточками» между Петербургом и Псковом за год

За первый год курсирования электропоездами «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург - Псков - Санкт-Петербург перевезено 548 тыс. пассажиров. Заполняемость поездов составляет почти 90%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Скоростные поезда «Ласточка» на этом маршруте были запущены 4 августа 2018 года в целях улучшения транспортных связей двух регионов, а также для развития их туристического потенциала.

На первом этапе поезда курсировали ежедневно, совершая по два рейса - один из Санкт-Петербурга в Псков, и один во встречном направлении. Сегодня «Ласточки» делают уже по 6 рейсов, отправляясь в утренние, дневные и вечерние часы из Санкт-Петербург и Пскова. Остановки предусмотрены на ст. Струги Красные, Плюсса, Луга и Гатчина.

Также напомним, что с 3 августа 2019 года по субботам и воскресеньям маршрут курсирования поезда «Ласточка» №809/812 и №813/814 Санкт-Петербург – Псков продлен до станции Печоры.

По случаю юбилейной даты на всех рейсах поездов «Ласточка» отправлением 4 августа из Санкт-Петербурга, Пскова и Печор пассажиров поздравили сладкими подарками. Кроме того, всем участникам программы лояльности «РЖД Бонус» за поездку 4 августа на поездах «Ласточка» Санкт-Петербург - Псков - Печоры начислены двойные баллы.

Между Санкт-Петербургом и Псковом ежедневно курсируют электропоезда «Ласточка» серии ЭС2ГП (комплектация «Премиум»), разработанные для комфортабельных перевозок пассажиров на межрегиональных маршрутах. В каждом поезде - 341 место для пассажиров, 5 туалетных комнат (одна - в первом вагоне, две - в третьем и две - в пятом). Весь состав оборудован видеомониторами и климатическими установками.

Пассажирам предложены 3 класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый класс. Пассажирам бизнес-класса предоставляется комплекс услуг, в том числе гарантированное питание.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург - Псков можно за 90 суток до отправления поезда вовсех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург - Псков осуществляется в рамках подсистемы динамического управления тарифами. Расчет стоимости производится в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс. Кроме того, действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров.

Подробную информацию о графике движения поездов «Ласточка» и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.