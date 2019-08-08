Общество

Актриса Юлия Пересильд отметила, как похорошел Псков

Известная российская актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд приехала в Псков. В своих постах в Instagram она обращает внимание на то, как похорошел город с момента ее отъезда. «С утра пошли в Троицкий собор, причастились, погуляли. Как же красиво стало в городе, какие набережные рек, стены Кремля, башни... Столько бегущих, едущих на велосипедах, гуляющих людей... а вокруг красота Северная, немного суровая, но красота», - пишет актриса в посте.

Юлия Пересильд встретилась с псковским музыкантом Вячеславом Рахманом, с которым работала во времена жизни в Пскове.

«Самое ценное для меня в этом городе - люди, мои друзья, которые совсем другие... Особенные - талантливые и очень скромные... Вот Славку еле уговорила сфотографироваться.. а уж про "Инстаграм" свой он и слышать не хочет... но слышали бы вы как он поет, сколько песен он написал … и вообще было интересное время, когда мы со Славой Рахманом пели дуэтом по детским домам, библиотекам», - делится Юлия Пересильд.

Она также вспоминает времена, когда вместе с псковскими поэтами они сочиняли песни.

«Сидели вечерами с псковскими поэтами : Иреной Панченко, Станиславом Золотцевым, Львом Маляковым, Валентином Краснопевцевым... сочиняли песни...выступали в Хэсэде. Как здорово, что хоть редко, но мы встречаемся и есть возможность идти по городу и говорить...» - пишет актриса.