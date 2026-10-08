«Мечта с детства»: Директор Псковского политехнического колледжа поделилась впечатлениями от участия в шоу «100 к 1»

Впечатлениями от участия в программе «100 к 1» на федеральном телеканале «Россия 1» поделилась директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова в эфире радиостанции «ПЛН FM».
«Благодаря конкурсу "Мастер года" организаторы отобрали состав участников и нас пригласили. Это было приятно. Была такая мечта с детства попасть на это шоу. И вот, когда ты стоишь там, даже не верится, что ты в телевизоре», – сказала Александра Степанова.
Она добавила, что в программе участвовали ее хорошие знакомые по конкурсу, а игра стала очередным поводом для встречи.
«Конечно, страшно: камеры, люди, незнакомое место, незнакомая обстановка. У нас было две команды финалистов с прошлого года, поэтому мы друг друга знали, в нашем профессиональном сообществе мы всегда неформально общаемся. Мы в прошлом году участвовали, это абсолютно разные регионы России. По какому принципу отбирались здесь, я не могу сказать. Это был очередной позитивный повод увидеться еще раз», – пояснила Александра Степанова.
Директор колледжа подчеркнула, что команды, несмотря на борьбу, поддерживали друг друга и при победах и неудачах.
«До последней победы нам не хватило буквально чуть-чуть, но саму игру наша команда выиграла. Вначале, когда мы только начали снимать, одна из участниц из Татарстана сказала: "У нас будет общий крах и общая победа, что бы то ни было". Соответственно, победа у нас получилась с разницей в один балл. И это не могло не радовать. Друг за друга радовались. Договорились, что даже если кто-то из нас проигрывает, мы все равно аплодируем, все равно радуемся. Это все равно одна большая команда финалистов прошлого года», – заключила Александра Степанова.
Напомним, «Сто к одному» — программа на канале «Россия 1», которая состоит из пяти раундов: «Простая игра», «Двойная игра», «Тройная игра», «Игра наоборот» и «Большая игра». В программе приняли участие победители и призеры Всероссийского конкурса педагогических работников СПО «Мастер года», который проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Александра Степанова играла за команду «Мастера» против команды «Наставники».