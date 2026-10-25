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Михаил Ведерников: для нашего региона работа таможни имеет особое стратегическое значение

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службу с профессиональным праздников, который отмечается сегодня, 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

«Псковская область граничит сразу с тремя государствами, и это предъявляет высокие требования к обеспечению безопасности и защите внутреннего рынка. Поэтому для нашего региона работа таможни имеет особое стратегическое значение. Ежедневно вы несете ответственную службу, надежно охраняя экономические интересы страны. Активно внедряя информационные технологии, вы повышаете качество государственных услуг, ускоряете и упрощаете таможенные процедуры. Так выстраивается качественно новый уровень взаимодействия государства и бизнеса, важный для социально-экономического развития области и всей России», - отметил губернатор. 

Особую признательность он выразил ветеранам, которые заложили прочный фундамент современной таможни.

«Уверен, что опыт, профессионализм и преемственность и впредь будут надежной гарантией безопасности и благополучия Псковской области. Желаю всему личному составу и ветеранам Псковской таможни крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе и всего самого доброго!» - заключил Михаил Ведерников. 

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