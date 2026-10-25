Институт Пушкина рассказал, сколько слов на букву «ю» в русском языке

Русский язык насчитывает около 400 слов, начинающихся на букву «ю», сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

При исследовании использовались Толковый словарь государственного языка Российской Федерации, Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова, Толковый словарь русской разговорно-обиходной речи В.В. Химика, «Современный толковый словарь русского языка» под редакцией Т.Ф. Ефремовой и другие.

«Соединив слова из словников "Современного толкового словаря русского языка", "Словаря русских личных имен", словаря-справочника "Русские названия жителей", а также добавив новые лексемы из других упомянутых словарей, мы получили список, включающий около 400 слов, начинающихся на букву "ю"», - сказал Катышев.

Он отметил, что при подсчете учитывались и нарицательные слова, и имена собственные. Так, например, в «Словаре русских личных имен» авторства Н.А. Петровского было обнаружено около 70 имен и отчеств, а также их вариантов, начинающихся на букву «ю», пишут РИА Новости.