 
Общество

Новые схемы мошенничества появились в преддверии Хеллоуина

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Мошенники в преддверии Хэллоуина создают поддельные сайты по продаже билетов на мероприятия, костюмов и грима, а также предлагают фальшивые подарки в онлайн-играх, рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА имени О.Е. Кутафина Лилия Василенко.

«Самая распространенная схема связана с покупкой костюмов и украшений в интернете. Покупатель оплачивает заказ, вводит данные карты и в итоге остается без товара, а нередко и с дополнительными списаниями. Похожим образом действуют и в объявлениях о прокате костюмов: просят перевести залог на карту, после чего продавец перестает выходить на связь», - сказала Василенко.

Юрист отметила, что также мошенники часто продают билеты на мероприятия, которых не существует. По словам юриста, в объявлении они обещают тематическое шоу, живую музыку и праздничную программу, а точный адрес готовы сообщить только после оплаты. Кроме того, нередко злоумышленники используют название реального события или известного заведения, создают его поддельную страницу в интернете и продают "последние билеты со скидкой" через мессенджеры. В результате человек остается без денег, а пройти на мероприятие по такому билету невозможно, добавила юрист.

Особого внимания заслуживают схемы, жертвами которых становятся дети, продолжила юрист. Она уточнила, что в переписке внутри онлайн-игр ребенку обещают редкий праздничный подарок в игре или участие в розыгрыше, но для этого просят взять телефон родителей и продиктовать код из смс либо установить специальное приложение, пишут РИА Новости.

«Так злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и личным кабинетам взрослых. Родителям в это же время приходят сообщения о "праздничных подарках" от имени известных интернет-магазинов с просьбой оплатить доставку по ссылке, которая ведет на поддельную страницу», - заключила юрист.

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