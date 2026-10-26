День банкротства в России и Международный день школьных библиотек отмечают сегодня

День банкротства в России, Международный день школьных библиотек, День приятных неожиданностей, кутания в пледы и тыквы, а также Всемирная ночь воя на луну отмечают сегодня, 26 октября.

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День банкротства в России — неофициальный праздник, который приурочен к подписанию закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 2002 году. Его задача — обратить внимание общества на вопросы финансовой устойчивости и грамотного управления личными финансами. Сегодня по всей стране специалисты финансовой сферы, юристы, арбитражные управляющие и представители смежных профессий проводят просветительские мероприятия. Цель профильных семинаров и лекций — напомнить людям о легальном механизме защиты гражданина в сложной финансовой ситуации.

Процедура банкротства накладывает на гражданина множество ограничений. Прибегать к ней стоит только в крайнем случае. Она помогает упорядочить отношения с кредиторами, а в ряде случаев — законно списать непосильную долговую нагрузку при соблюдении установленных требований. В просветительских проектах участвуют психологи и социальные консультанты: они помогают снизить эмоциональное напряжение, выстроить план действий и избежать типичных ошибок.

Международный день школьных библиотек появился в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО. С тех пор он ежегодно отмечается в первый понедельник октября по всему миру. Праздник привлекает внимание к важной роли школьных библиотек в детском образовании и развитии, учит любить и уважать книги. Сегодня школьная библиотека — это не просто хранилище учебников, а современный информационный и образовательный центр. Здесь дети учатся работать с достоверными источниками информации, обретают привычку читать и самообразовываться, занимаются внеурочной и проектной деятельностью. В честь праздника в школьных библиотеках проходят тематические выставки, викторины, квизы и литературные квесты.

День приятных неожиданностей не имеет официальной даты, но это не мешает ему пользоваться большой популярностью у людей по всему миру. Его цель прекрасна и благородна — подтолкнуть людей к хорошим поступкам. Часто, чтобы порадовать ближнего, достаточно сделать самую малость — поддержать добрым словом и чашкой вкусного кофе, подарить сувенир и просто предложить свою помощь. Так запускается круговорот добра, который всегда возвращается к отправителю бумерангом.

День кутания в пледы приглашает нас ценить прохладное очарование осени. В эти дни так приятно любоваться листопадом в окно, завернувшись в мягкий, уютный плед.

День тыквы появился в США, откуда перекочевал в другие страны мира. Сегодня люди активно готовятся к Хэллоуину: очищают тыквы от мякоти и мастерят из них фонарики, пишет «Газета.ru».

Всемирная ночь воя на луну также отмечают сегодня. Если на душе поселилась хандра, смело гоните ее! Говорят, если всласть повыть на луну в ночи, любая тоска отступает. Главное, соседей не напугать.