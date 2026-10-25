Директор псковской школы №1 участвует в образовательной поездке в Китае

Директор школы №1 имени Леона Поземского вошла в делегацию из ста российских директоров школ в образовательную поезду в Китай. Ирина Ломонова будет находиться в Китае до 31 октября и посетит Пекин, Сиань, Гуанчжоу и провинцию Чжэцзян. Об этом сообщили в администрации города Пскова.

Фото: Администрация города Пскова/ канал Мах

Цель визита — знакомство с культурой Китайской Народной Республики, взаимодействие и сотрудничество в области языкового обмена, укрепление дружественных связей между странами.

Визит в Китай организован в рамках мероприятий перекрёстного Года образования Китая и России, утвержденного президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Дзиньпинем 20 мая в Пекине.