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До +14 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 26 октября

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Облачная погода ожидается на территории Псковской области завтра, 25 октября. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. 

В большинстве районов пройдёт небольшой дождь, днем местами умеренный. Будет дуть умеренный ветер южных направлений, местами порывистый до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от +6 до +11 градусов, днем от +9 до +14 градусов.

В Пскове ночью пройдёт небольшой дождь, днем умеренный. Температура в городе составит ночью от +8 до +10 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

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