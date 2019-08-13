Общество

Автоклубы появятся во всех муниципалитетах Псковской области в ближайшие три года

В рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» на 2020-2022 год выделены федеральные средства на приобретение 23 автоклубов для всех районов области. На данный момент такие автоклубы есть только в Острове и Невеле. Об этом рассказала председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева на встрече в Псковском областном Собрании депутатов по вопросам реализации национальных проектов.

Она отметила, что автоклубы смогут обеспечивать предоставление услуг населению в самых отдаленных населенных пунктах. Примерная сумма, выделенная на покупку одного автоклуба - 5 млн 400 тысяч. Комплект оборудования, необходимого для работы, формируется каждым муниципалитетом отдельно в зависимости от индивидуальных требований. Жанна Малышева отметила, что на выделенную сумму вполне можно приобрести звук, сцену, световое оборудование, оборудование для интернет-трансляции.

Руководитель партийного проекта Виктор Остренко отметил, что реализация проекта — это очень важный шаг навстречу муниципалитетам, и очень важно продумать каждый шаг, чтобы техника не простаивала в гараже, чтобы было кому ее обслуживать, а муниципалитет мог бы ее содержать.