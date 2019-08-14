Общество

В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе. Об этом сообщает RT.

Согласно исследованию, если в первом классе абсолютно здоровыми были 4,3% учеников, то к концу обучения их не осталось.

Отмечается, что за 11 лет обучения хронические заболевания у обучающихся стали диагностироваться на 52,8% чаще, а распространенность функциональных отклонений возросла почти на 15%.

Мальчики во время обучения чаще всего приобретали язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальную астму и гипертонию.

Девочки страдали от таких нарушений здоровья, как дефицит массы тела, головные боли, неврозы, близорукость.