Олег Савельев: Звания «заслуженных» призваны вернуть престиж рабочим профессиям

Введение новых званий «заслуженных работников» призвано вернуть престиж людям труда. Такое мнение озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев («Единая Россия»).

«В конце 90-х, в нулевых годах люди труда были потеряны. Все старались быть банкирами, носить малиновый пиджак. А рабочие профессии, как тогда считалось, были не нужны, утрачены, были непрестижными. Сейчас мы видим, что у нас острая нехватка как раз таких профессий, и эти профессии востребованы. Слава Богу, что возвращаемся. Сейчас, имея эти профессии, можно получать хорошую заработную плату, а также и престиж, и значимость. Для области, для государства это очень важно», – подчеркнул Олег Савельев.