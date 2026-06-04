Олег Савельев: Звания «заслуженных» призваны вернуть престиж рабочим профессиям

Введение новых званий «заслуженных работников» призвано вернуть престиж людям труда. Такое мнение озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев («Единая Россия»).
Напомним, на минувшей сессии Псковского областного Собрания депутатов ввели два новых звания: «Заслуженный работник транспорта» и «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса».
В ноябре 2025 года этот список пополнили «Заслуженный экономист Псковской области», «Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области», «Заслуженный работник органов государственной власти Псковской области», «Заслуженный работник сферы услуг Псковской области» и «Заслуженный работник промышленности Псковской области».
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