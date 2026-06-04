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Олег Савельев: Звания «заслуженных» призваны вернуть престиж рабочим профессиям

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Введение новых званий «заслуженных работников» призвано вернуть престиж людям труда. Такое мнение озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев («Единая Россия»).

«В конце 90-х, в нулевых годах люди труда были потеряны. Все старались быть банкирами, носить малиновый пиджак. А рабочие профессии, как тогда считалось, были не нужны, утрачены, были непрестижными. Сейчас мы видим, что у нас острая нехватка как раз таких профессий, и эти профессии востребованы. Слава Богу, что возвращаемся. Сейчас, имея эти профессии, можно получать хорошую заработную плату, а также и престиж, и значимость. Для области, для государства это очень важно», – подчеркнул Олег Савельев.

Напомним, на минувшей сессии Псковского областного Собрания депутатов ввели два новых звания: «Заслуженный работник транспорта» и «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса».

В ноябре 2025 года этот список пополнили «Заслуженный экономист Псковской области», «Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области», «Заслуженный работник органов государственной власти Псковской области», «Заслуженный работник сферы услуг Псковской области» и «Заслуженный работник промышленности Псковской области».

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Савельев Олег Дмитриевич

Савельев Олег Дмитриевич

​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов

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