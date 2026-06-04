В Пскове дали старт всероссийской акции «Безопасность детства в летний период»

В Пскове на территории школы №8 сегодня дали старт всероссийской акции «Безопасность детства в летний период» и провели для воспитанников пришкольных лагерей тематическое мероприятие по безопасности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова открыла мероприятие. Вместе с коллегами, партнёрами и волонтёрами она рассказала участникам о программе акции и основных правилах безопасного поведения в летний период.

Для детей организаторы подготовили семь тематических площадок. Специалисты посвятили их вопросам безопасности на воде, на улице, при пожарах, а также профилактике ситуаций, связанных с действиями злоумышленников.

В проведении мероприятия приняли участие сотрудники МЧС России, Следственного комитета, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, представители центра «Воин». На тематических площадках они знакомили детей со своей работой, рассказывали о правилах безопасности и задавали участникам практические вопросы.

Во время открытия организаторы напомнили детям номер единой службы спасения — 112.

После открытия детей распределили по семи командам и направили по тематическим станциям. Каждая команда посетила площадки профильных ведомств и служб, где специалисты провели занятия по безопасному поведению в различных жизненных ситуациях.

Участница мероприятия Ангелина Уситвина, ученица 4 «А» класса школы №8, рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что больше всего ей запомнились площадки, посвящённые работе следователей и пожарных. По её словам, на одной из станций она узнала, как специалисты работают с отпечатками пальцев и биологическими следами, а на другой — познакомилась с принципом работы огнетушителя и правилами пожарной безопасности.

Ученик 4-го класса школы №8 Арсений Алексеев рассказал, что больше всего ему понравились площадки, где специалисты знакомили детей с работой экстренных служб и правоохранительных органов.

«Мне очень понравилось тушить пожар с огнетушителем. Я делал это впервые», — поделился школьник.

Также Арсений отметил, что с интересом попробовал работать с металлоискателем и примерил бронежилет. Во время занятий он узнал, как действовать при звонках от мошенников. По словам школьника, в такой ситуации нужно сначала сообщить о подозрительном звонке родителям.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Безопасность детства в летний период» и объединило представителей профильных служб и воспитанников пришкольных лагерей для профилактической работы по вопросам детской безопасности.