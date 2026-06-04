Способы записаться на прием к стоматологу перечислили псковичам

Все способы записаться на прием к врачу в государственное автономное учреждение здравоохранения Псковской области «Стоматологическая поликлиника» перечислили псковичам в группе поликлиники в социальной сети «ВКонтакте».

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Запись на лечебный плановый прием к специалистам учреждения в рамках программы ОМС осуществляется дистанционно с использованием Единого портала государственных услуг (Госуслуги).

В случае отсутствия возможности записи через портал «Госуслуги» можно воспользоваться альтернативными способами электронной записи к нужному специалисту. Один из них — через единый медицинский портал Псковской области по оказанию государственных услуг «К врачу», где нужно выбрать раздел «Государственное автономное учреждение здравоохранения Псковской области «Стоматологическая поликлиника», а затем — «Лечебно-хирургическое отделение», либо «Пародонтологический кабинет».

Еще один способ записаться на прием — с помощью терминала в холле учреждения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).

Запись на лечение через электронные сервисы востребована, поэтому квота номеров по удаленной записи ограничена.

Также попасть на прием к врачу можно с помощью регионального чат-бота pskov_kvrachu_bot в мессенджере Мax. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить мессенджер, а затем перейти в чат-бот.

В случаях отсутствия возможности записаться на первичный прием врача-стоматолога дистанционно можно воспользоваться «Листом ожидания», в который записывают всех желающих в часы работы учреждения по телефону: 56-58-88 и при личном обращении в регистратуру учреждения, из которого вызывают в порядке очереди и при наличии свободных номеров. Льготная часть населения приглашается вне очереди.

Первичная медико-санитарная помощь по профилю «стоматология» в неотложной форме (при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента) оказывается в день обращения в порядке «живой» очереди, после оформления документов в регистратуре.

«Для записи к специалистам стоматологического профиля рекомендуем воспользоваться одним из перечисленных способов», — комментируют в поликлинике.

График работы поликлиники: пн - пт: 8.00 - 20.00, сб: 9.00 - 15.00, вс: 9.00 - 15.00. В выходные и праздничные дни ведется прием только по острой боли. Адрес учреждения: г. Псков, ул. Юбилейная, 95.