ЛДПР проведет Всероссийский форум пациентов 19 июня

ЛДПР запускает масштабный Всероссийский форум пациентов, который пройдет 19 июня в Москве, сообщили представители Псковского регионального отделения партии.

Афиша: Псковское региональное отделение ЛДПР

«Каждый день миллионы россиян сталкиваются с суровой реальностью нашего здравоохранения. Запись к узкому специалисту на месяцы вперед, бесконечные очереди, дефицит врачей в региональных больницах и льготные лекарства, которые приходится «выбивать» с боем. Бесплатная медицина все чаще требует от нас дополнительных расходов», — комментируют в партии.

Масштабный Всероссийский форум пациентов пройдет 19 июня в Москве. Это федеральная площадка, созданная для защиты прав граждан и развития доступной медицины.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы Сергей Леонов, сенатор РФ Елена Афанасьева, а также сопредседатель проекта «Родительский комитет ЛДПР» Дарья Голубева и опытные адвокаты по медицинским спорам примут участие в форуме.

На форуме доступно очное и онлайн-участие, необходимо зарегистрироваться заранее.