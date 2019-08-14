Общество

Профилактические рейды МЧС прошли в Плюсском районе

15 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам на территории населенных пунктов Должицы и Б.Захонье Плюсского района проведено профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение требований пожарной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС по Псковской области.

В рамках мероприятия особое внимание уделено уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведения костров и открытого огня, правил нахождения в лесах и местах отдыха, правил пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Организованы и проведены подворовый обход, посещение частных домовладений и квартир многоквартирных домов, осуществлены противопожарные инструктажи с населением. В рамках проводимых мероприятий на информационных стендах, расположенных в населенных пунктах, размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном.