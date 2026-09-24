В Пскове глава УФНС объяснила школьникам, как налоги создают комфорт в городе

Руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова провела урок налоговой и финансовой грамотности для учеников пятого класса МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: УФНС России по Псковской области

Занятие прошло в рамках всероссийского просветительского проекта Федеральной налоговой службы «юНГа». При знакомстве с ребятами Анна Кутузова рассказала о деятельности регионального управления и отметила, что работа в Федеральной налоговой службе приносит реальную пользу каждому человеку в стране.

Руководитель налоговой службы объяснила, что такое налоги, и на конкретных примерах показала, почему важно своевременно их платить и как делать это правильно. «Объясняя пятиклашкам, что такое налоги, стоит использовать самые простые примеры. Мы рассказываем, что, играя со сверстниками на уютной детской площадке, болтая с другом на удобной лавочке, ожидая автобус на остановке или гуляя с родителями по красивому парку, они впервые сталкиваются с налогами», - подчеркнула Анна Кутузова.

Она также указала, что налоговые поступления служат основным источником пополнения бюджета и двигателем всех социальных преобразований в обществе. Личный вклад каждого гражданина обеспечивает строительство больниц, школ, детских садов, дорог, спортивных центров, детских площадок и обустройство парков.

Школьники участвовали в беседе, задавали вопросы, обсуждали ответы и продемонстрировали свои разносторонние познания в области налогообложения. Просмотр познавательного видеоролика о последствиях неуплаты налогов вызвал неподдельный интерес ребят, отметили в пресс-службе.

После урока пятиклассники получили памятные подарки от УФНС России по Псковской области и закладки для книг с фактами из истории налогов в России, которые станут напоминанием об участии в масштабном образовательном проекте.

Занятия со школьниками в рамках образовательного проекта ФНС России «юНГа» впервые прошли в 2022 году. С тех пор организаторы провели в школах Псковской области более 1200 уроков налоговой грамотности, которые посетили почти 30 тысяч учащихся 5–6 классов.