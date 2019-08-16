Общество

В Псковской области ищут подрядчика на строительство станции очистки воды в Черехе

В деревне Череха Псковского района ищут подрядчика на выполнение работ по строительству станции очистки питьевой воды. Стартовая цена контракта составляет более 43 млн рублей. Работы финансируются в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2». Аукцион пройдет 29 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

По проекту планируется возведение здания водоподготовки, благоустройство станции очистки, бурение скважины глубиной не более 50 метров. Запланированы работы по обустройству наружных сетей водоотведения, вентиляции, а также по благоустройству территории, озеленению и установке наружного освещения.

Срок выполнения работ — три месяца с момента заключения контракта.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» направлена на содействие в развитии существующего потенциала приграничных территорий двух стран. В ее рамках помимо запуска станции подачи воды для деревни Череха, запланировано обустройство новой системы аэрации очистных сооружений в Пскове, а также открытие торгово-ярмарочной площадки в Печорах. По программе приграничного сотрудничества в Печорском районе также будут отремонтированы 10 километров дорог.