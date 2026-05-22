 
Общество

Открытие мемориала Славы Героев в Великих Луках отозвалось в сердце каждого – Александр Козловский

Открытие мемориала Славы Героев специальной военной операции в Великих Луках отозвалось в сердце каждого участника. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Очень символично, что комплекс появился рядом с братским захоронением советских воинов и Аллеей памяти десантников 6-й роты. Здесь – память о людях разных поколений, которых объединяет одно: любовь к Родине и готовность до конца стоять за ее свободу и мир. Для Великих Лук, города воинской славы, это не просто память – это часть души города, его истории и его людей», – подчеркнул парламентарий.

Рядом с великолучанами, бойцами СВО и их семьями в день открытия комплекса были люди, которые поддержали создание мемориала и помогли воплотить эту идею в жизнь, – председатель попечительского фонда «Памяти 6-й роты», глава Республики Алтай Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. 

Церемонию открыла великолучанка Татьяна Щеблыкина, потерявшая сына в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Роман Щеблыкин посмертно награжден Орденом Мужества. А сам памятник открыли дети бойцов.

«В этот момент особенно остро чувствовалось, какой ценой дается мир и как важно хранить память о наших героях», – отметил Александр Козловский.

В знак вечной благодарности и памяти о защитниках был зажжен Вечный огонь. «Теперь его пламя будет напоминать каждому о мужестве, стойкости и подвиге наших ребят. Почетное право зажечь огонь было предоставлено родственникам участников СВО. Это стало одним из самых сильных и эмоциональных моментов церемонии», - поделился депутат Госдумы.

 

Проект подключения Вечного огня к сетевому природному газу был реализован компанией «Газпромом» при поддержке «Единой России». Псковская область уже не первый год участвует в этом проекте, сегодня в регионе зажгли уже 12-й Вечный огонь. Благодаря закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным в 2022 году и инициированному партией «Единая Россия», подключение мемориалов к природному газу стало бесплатным.

«Память о Героях живет, пока мы помним их имена, их подвиг и ту цену, которую они заплатили за наше будущее. Вечная память героям. Вечная слава защитникам Отечества», – резюмировал Александр Козловский.
Турчак Андрей Анатольевич

Глава Республики Алтай, председатель правительства Республики Алтай.

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

