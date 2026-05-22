Открытие мемориала Славы Героев в Великих Луках отозвалось в сердце каждого – Александр Козловский

Открытие мемориала Славы Героев специальной военной операции в Великих Луках отозвалось в сердце каждого участника. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Очень символично, что комплекс появился рядом с братским захоронением советских воинов и Аллеей памяти десантников 6-й роты. Здесь – память о людях разных поколений, которых объединяет одно: любовь к Родине и готовность до конца стоять за ее свободу и мир. Для Великих Лук, города воинской славы, это не просто память – это часть души города, его истории и его людей», – подчеркнул парламентарий.

Рядом с великолучанами, бойцами СВО и их семьями в день открытия комплекса были люди, которые поддержали создание мемориала и помогли воплотить эту идею в жизнь, – председатель попечительского фонда «Памяти 6-й роты», глава Республики Алтай Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Церемонию открыла великолучанка Татьяна Щеблыкина, потерявшая сына в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Роман Щеблыкин посмертно награжден Орденом Мужества. А сам памятник открыли дети бойцов.

«В этот момент особенно остро чувствовалось, какой ценой дается мир и как важно хранить память о наших героях», – отметил Александр Козловский.

В знак вечной благодарности и памяти о защитниках был зажжен Вечный огонь. «Теперь его пламя будет напоминать каждому о мужестве, стойкости и подвиге наших ребят. Почетное право зажечь огонь было предоставлено родственникам участников СВО. Это стало одним из самых сильных и эмоциональных моментов церемонии», - поделился депутат Госдумы.

Проект подключения Вечного огня к сетевому природному газу был реализован компанией «Газпромом» при поддержке «Единой России». Псковская область уже не первый год участвует в этом проекте, сегодня в регионе зажгли уже 12-й Вечный огонь. Благодаря закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным в 2022 году и инициированному партией «Единая Россия», подключение мемориалов к природному газу стало бесплатным.