Жители Палкино пожаловались в ЛДПР на закрытие единственной общественной бани

Жители Палкино пожаловались в ЛДПР на закрытие единственной общественной бани. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, в большинстве домов поселка нет горячего водоснабжения, и баня по улице Подгорной была действительно значимым социальным объектом. Обращение с просьбой помочь в решении проблемы поступило в ходе работы всероссийского проекта ЛДПР «Выездная приемная Слуцкого», который стартовал в Псковской области. 

Фотографии: Псковское региональное отделение ЛДПР

«Для нас эта баня была буквально спасением, ведь центрального горячего водоснабжения во многих домах попросту нет. А закупать дрова в большом количестве или поставить бойлер многим пенсионерам просто не по карману. Баня для жителей Палкино — это жизненная необходимость, которой нас лишили», — поделился местный житель Владимир Татаринов.

Для скорейшего решения проблемы депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков совместно с юристом реготделения партии уже подготовил и в ближайшее время направит официальный запрос главе муниципалитета. Он отметил, что ЛДПР приложит все усилия, чтобы вернуть людям базовые и комфортные условия для жизни.

Антон Минаков рассказал, что на приеме граждане обращались и с другими насущными вопросами: «В первый же день работы мы получили множество обращений от местных жителей. Люди жалуются на плохое состояние дворов и придомовых территорий, есть серьезные проблемы в сфере ЖКХ, а также более личные вопросы, требующие юридической помощи. Ни один сигнал не останется без внимания — по каждому адресу мы проделаем детальную работу и будем добиваться реальных изменений от местных властей».

Главная цель проекта «Выездная приемная Слуцкого» — обеспечить масштабное и эффективное взаимодействие со всеми жителями региона. В дальнейшем такие приемы охватят максимальное количество районов Псковской области. Визиты запланированы не только в крупные районные центры, но и в малые города и поселки.

 


С графиком выездов приемной можно ознакомиться в социальных сетях Псковского регионального отделения ЛДПР, а также по телефону: 66-87-00.

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

