 
Общество

Печерянин погасил долг по алиментам после ограничения водительских прав

0

В Печорах судебные приставы добились выплаты задолженности по алиментам в пользу трехлетнего ребенка, лишив должника возможности управлять автомобилем, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

В Печорах 29-летний местный житель накопил долг в размере более 184 тысяч рублей и долгое время не принимал мер к его погашению. В рамках исполнительного производства к должнику был применен весь комплекс мер принудительного взыскания. В частности, его ограничили в праве управления транспортным средством и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 22 тысяч рублей. Для мужчины ограничение в праве управления транспортным средством оказалось действенным, так как автомобиль ему необходим как для личных поездок, так и для работы.

После введения ограничения он оперативно нашел средства и полностью погасил задолженность.

«На сегодняшний день ограничение водительских прав остается одной из самых эффективных мер: благодаря ей многие должники находят возможность вернуть средства своим детям. В регионе уже более пятисот алиментщиков ограничены в пользовании водительским удостоверением», — комментируют в ведомстве.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026