Печерянин погасил долг по алиментам после ограничения водительских прав

В Печорах судебные приставы добились выплаты задолженности по алиментам в пользу трехлетнего ребенка, лишив должника возможности управлять автомобилем, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

В Печорах 29-летний местный житель накопил долг в размере более 184 тысяч рублей и долгое время не принимал мер к его погашению. В рамках исполнительного производства к должнику был применен весь комплекс мер принудительного взыскания. В частности, его ограничили в праве управления транспортным средством и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 22 тысяч рублей. Для мужчины ограничение в праве управления транспортным средством оказалось действенным, так как автомобиль ему необходим как для личных поездок, так и для работы.

После введения ограничения он оперативно нашел средства и полностью погасил задолженность.