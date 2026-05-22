Псковская гимназия №29 выпустила 59 кадетов пожарно-спасательной направленности

Торжественное построение учащихся кадетских классов пожарно-спасательной направленности по итогам года прошло сегодня, 22 мая, в гимназии №29 города Пскова. В этом году гимназия выпустила 59 кадетов: 33 девятиклассника и 26 одиннадцатиклассников, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Церемонию торжественной линейки открыла член Общественной палаты Псковской области, почетный работник воспитания и просвещения РФ директор школы — Елена Синёва.

С поздравлением и напутственными словами к собравшимся обратился начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин: «Сегодня – день, когда вы стоите на пороге новой главы своей жизни. Вы выбрали нелегкий путь, требующий мужества, решительности, глубоких знаний и, конечно же, безграничной преданности своему делу. Глядя на вас, мы видим будущих спасателей, пожарных, тех, кто будет стоять на страже безопасности нашей страны. Искренне желаю вам успешной сдачи экзаменов и реализации себя в жизни. Мы верим в вас и желаем вам успехов во всех начинаниях!».

На построении учащимся были вручены грамоты, дипломы и благодарности за достижения и успехи, а также за активное участие в жизни гимназии. Особенно значимым событием для кадетов стало вручение званий.

 


Завершилось мероприятие показательным выступлением выпускников. Они продемонстрировали навыки, полученные за время обучения.

