Общество

Псковская область попала в тройку регионов-лидеров по сорванным госзакупкам лекарств

Четверть госзаказов на инсулин в России оказались сорваны, сообщает РБК со ссылкой на данные, полученные на сайте госзакупок. Без заявок осталось почти 30% тендеров госучреждений на лекарственные препараты.

На приобретение инсулина было объявлено 2,8 тыс. тендеров, и 692 из них сорвано. На вакцину от бешенства сорвано почти 75% от всего количества аукционов.

Также возникли проблемы с закупкой препаратов от рака. На препарат ниволумаб от онкологических заболеваний легких, почек и кожи не состоялось 162 тендера. На ритуксимаб против лимфомы сорвалось 140 аукционов. На третьем месте препарат для лечения рака легкого, молочной железы и яичек циклофосфамид.

При этом больше всего не повезло Москве. Именно в столице оказалось наибольшее число неразыгранных тендеров. Поставщики отказались участвовать в 4,3 тыс. из 13 тыс. объявленных аукционов.

В относительном выражении больше всего тендеров не состоялось в Саратовской области — 48,4% (или 2806 из 5798). В Дагестане и Псковской области было сорвано по 45% аукционов. Еще в 24 регионах более трети тендеров не заинтересовали потенциальных поставщиков.

По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, такие срывы поставок сильно влияют на обеспечение льготников. Кроме того, наблюдается нехватка инсулина и других препаратов в регионах, отметил он. В том числе препаратов против ВИЧ, например, ламивудина.

Напомним, государство обязано выдавать лекарства больным диабетом первой категории, ВИЧ-инфицированным и онкобольным. Для закупки медикаментов любой государственный заказчик должен разместить тендер и ждать заявок от потенциальных поставщиков.