До +16 градусов ожидается в Псковской области 5 октября

Облачная погода прогнозируется в Псковской области 5 октября. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов ожидается небольшой дождь, днем местами умеренный. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем от +11 до +16 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

Атмосферное давление низкое.