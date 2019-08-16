Общество

Трудовая инспекция оштрафовала псковскую фирму по строительно-отделочным работам

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности и оштрафовала, по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ, псковское ООО «Профинстрой». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, основными видами деятельности ООО являются строительно-отделочные работы, производство кирпича, цемента, изделий из бетона.

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«В ходе проверки выявлено: ненадлежащим образом оформлены трудовые договоры с работниками, не внесены обязательные для внесения сведения», - заключили в инспекции.