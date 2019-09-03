Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию для школьников

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выступила с рекомендациями по питанию для школьников. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства во вторник, 3 сентября, перечислены основные принципы организации приемов пищи и ошибки в питании, которые допускают взрослые и сами дети, сообщает «Интерфакс».

Самые распространенные ошибки - это отказ от завтрака и использование в качестве перекусов чипсов, шоколада, мармелада, вафель, печенья. Роспотребнадзор рекомендует перекусывать сухофруктами и несолеными орехами.

Кроме того, детям следует есть больше овощей и фруктов (для обеспечения организма клетчаткой и витаминами), а также рыбы, которая почти не присутствует в рационе детей в РФ, отмечают в ведомстве. "В среднем российский школьник ест рыбные блюда не чаще двух раз в месяц. Желательно есть рыбу не менее двух раз в неделю для обеспечения организма полноценным белком и йодом", - указывают в Роспотребнадзоре.

Наконец, школьникам не рекомендуют пить энергетические напитки - сладкую газировку с кофеином. По данным Роспотребнадзора, старшие школьники используют их во время подготовки к экзаменам, но это вредно: газировка с кофеином раздражает слизистую оболочку желудка и ведет к развитию различных заболеваний. Не вполне безопасен и сам кофеин - он повышает психическую возбудимость и может стать причиной развития судорожного синдрома (внезапные приступы непроизвольных мышечных сокращений).

Питаться, напоминают в Роспотребнадзоре, нужно вовремя, не пропуская трех основных приемов пищи (завтрака, обеда и ужина) и двух перекусов (второго завтрака и полдника). «Питание в определенные часы способствует полноценному усваиванию пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний», - напоминают в ведомстве.

Необходимо также поддерживать сбалансированность и разнообразие рациона, готовить блюда из свежих продуктов, а не полуфабрикатов, соблюдать условия хранения и сроки годности. Бутерброды ребенку в школу лучше делать без майонеза и сливочного масла - так они дольше останутся свежими. На хлеб в Роспотребнадзоре предлагают положить сыр, запеченное мясо, огурец и морковь.