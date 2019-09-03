Общество

Михаил Ведерников заложил камень в основание современной молочной фермы в Новосокольническом районе

В рамках поездки в Новосокольнический район губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 5 сентября, принял участие в торжественной церемонии закладки камня в основание современной молочной фермы. Мероприятие прошло на строительной площадке будущего молочного комплекса в деревне Насва. Это инвестиционный проект ОАО «Красное знамя», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, что на площадке Петербургского международного экономического форума администрация Псковской области и компания подписала соглашение о реализации этого инвестиционного проекта, который ранее был признан для региона стратегическим.

Вместе с главой региона камень, символизирующий начало строительства, заложил руководитель предприятия, депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«В Псковской области есть все необходимые возможности для реализации столь серьезных инвестиционных проектов. Проект по строительству молочной фермы для региона очень важен, мы готовы активно поддерживать инвесторов, которые уже успешно работают в регионе и планируют развивать свое производство. С Минсельхозом РФ достигнуты договоренности о системной поддержке, которая позволит региону планомерно развивать животноводство», - отметил глава региона.

Андрей Козлов рассказал, что на ферме с содержанием 1 тыс 800 голов будет работать чуть больше 50 человек, включая трактористов. Глава региона подчеркнул, что необходимо заранее обратить внимание на вопросы отбора квалифицированных кадров. Инвестор отметил, что в этом вопросе предприятие будет сотрудничать с Великолукской сельскохозяйственной академией.

В настоящее время на объекте ведется строительство фундамента, возводятся стеновые опоры.

Михаил Ведерников обратил внимание, что у предприятия очень серьезный темп реализации инвестиционного проекта и поручил председателю Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаю Романову оказывать инвестору всестороннюю поддержку в ручном режиме.

Ферма будет построена по принципу беспривязно-боксового содержания с доением на карусельной доильной установке и будет включать три современных коровника и родильное отделение. Планируемый объем инвестиций составит более 1,1 млрд рублей. После выхода на проектную мощность планируется производить более 14 тыс тонн молока в год. По оценке специалистов, за счет создания более качественных условий содержания, племенной работы надои планируется увеличить до 30%.

Напомним, что в настоящее время ОАО «Красное знамя» - одно из крупнейших хозяйств муниципального образования. Это племенной завод по разведению и выращиванию крупного рогатого скота голштинской породы. За восемь месяцев текущего года произведено 2,5 тыс тонн молока, продуктивность дойного стада более 4,8 тыс кг молока на фуражную корову.