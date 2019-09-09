Общество

Россия поднялась с 46-й на 19-ю строчку в мировом рейтинге цен на жилье

Россия за год поднялась с 46-й на 19-ю строчку в мировом рейтинге изменения цен на жилье, говорится в исследовании Global House Price Index (GHPI) компании Knight Frank, сообщает «Интерфакс».

«Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга», - отметили эксперты компании.

Лидером индекса стал Китай с ростом цен на 10,9%, второе место заняла Мальта (10,8%), а замыкает тройку лидеров Чехия (9,4%). Только на четырех рынках (Марокко, Италия, Финляндия и Австралия) из 56 анализируемых стран зафиксировано падение цен в годовой динамике.

В исследовании отмечается замедление роста цен на жилье по всему миру. Глобально совокупный показатель за год составил 3,4%, в прошлом году - 4,7%. При этом в России ситуация обратная: во II квартале 2018 года зафиксировано значение в 1,5%, а в этом году - 6,9%. Рост цен на жилье в России на фоне мирового замедления показателей обусловлен постепенным реформированием рынка жилой недвижимости в стране, считают в компании.

«Текущую ситуацию на жилом рынке можно охарактеризовать как сложный переходный период от долевого строительства к эскроу-счетам. Уже отмечено сокращение вывода новых проектов, что повлечет снижение объемов строительства и как следствие - увеличение цен предложения», - прокомментировал ситуацию Николай Пашков, гендиректор Knight Frank St Petersburg.

Рейтинг Global House Price Index Knight Frank позволяет отслеживать и сравнивать ценовую динамику рынков жилья в национальной валюте в 56 странах. Индекс обновляется на ежеквартальной основе с использованием официальной государственной статистики и данных Центрального банка.