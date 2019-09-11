Общество

УФНС России по Псковской области: При заполнении платежных налоговых документов правильно указывайте все реквизиты

В УФНС России по Псковской области определили основные ошибки, которые допускают налогоплательщики во время заполнении платежных документов, что является причиной отнесения обязательных налоговых платежей в разряд «невыясненных поступлений».

Всего за восемь месяцев 2019 года в налоговые органы Псковской области поступило 74084 платежных документа, отнесенных в статус «невыясненные платежи», что почти на 20 тысяч меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В результате проведенной налоговым органом работы количество подобных документов было уменьшено и составило на 1 сентября 2019 года 1614.

В ходе проведенного анализа установлено, что налогоплательщиками при перечислении налоговых платежей чаще всего неверно заполняются следующие реквизиты: «ИНН/КПП получателя»; «код ОКТМО»; «Код бюджетной классификации»; «Статус налогоплательщика».

Наибольшее количество неверно оформленных платежных поручений приходится на налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете:

- в МИФНС России № 2 по Псковской области – 31,9 %;

- в МИФНС России № 5 по Псковской области – 25,5 %;

- в МИФНС России № 1 по Псковской области – 19,9% «невыясненных поступлений» от общего объема невыясненных по Псковской области.

При обнаружении налогоплательщиками своих платежных поручений, относящихся к «невыясненным поступлениям», необходимо, в соответствии с п. 7 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации, направить в налоговый орган заявление об уточнении платежа с указанием верных реквизитов и приложением копий неверно оформленных документов, по которым требуется проведение уточнения.

Упростить процедуру заполнения платежных поручений при перечислении денежных средств в уплату налоговых платежей, а также минимизировать число ошибок позволит электронный сервис ФНС России.

Сервис «Уплата налогов, страховых взносов», который находится в разделах «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим лицам», разделен на две вкладки: «Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». Сервис позволит сформировать платежные документы, а налогоплательщикам оплатить налоги в режиме онлайн через один из банков партнеров ФНС России.