Общество

Волонтеров задействуют в поисках пропавшего накануне мальчика в Пскове

Волонтеров привлекут к поискам пропавшего накануне 12-летнего Александра Смирнова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Сегодня, 13 сентября, в 15.00, в ГКЦ (пл. Победы, 1) пройдет инструктаж волонтеров, которые будут задействованы в поисках мальчика. Инструктаж проведут сотрудники полиции.

Напомним, 12 сентября в 18.05 ушел из школы №12 по улице Труда и не вернулся домой 12-летний Александр Смирнов.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения. Был одет: рубашка серая, бордовая жилетка, черные брюки, черные кроссовки. При себе имел рюкзак, зеленую сумку со сменной обувью. Всех лиц, располагающих информацией, просят обратиться в дежурную часть полиции по телефону 02.

Личный состав полиции отрабатывает территорию микрорайона на Запсковье и парковые зоны в поисках пропавшего накануне ученика школы №12. Сразу же была налажена связь с образовательным учреждением, выясняется информация, с кем он общался, и куда мог пойти после школы.