Общество

За семьей 12-летнего псковского школьника, сбежавшего из дома, будет следить комиссия по делам несовершеннолетних

За семьей 12-летнего ученика Псковской средней общеобразовательной школы № 12, сбежавшего из дома, будет следить комиссия по делам несовершеннолетних. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

«Этот ребенок убежал из дома, потому что день у него не сложился: слишком много «двоек» нахватал. А в семье - строгость воспитания такая, что за «двойки» по головке не гладят, скажем так. То есть ребенок просто испугался идти домой! Такие случаи могут довести до трагедии. Поэтому мы поработали с семьей, и комиссия по делам несовершеннолетних будет следить за ситуацией в этой семье, из-за возможного психологического давления на ребенка. Думаю, что Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи тоже подключится», - отметил Александр Коновалов.

Напомним, 12 сентября мальчик в 18.05 ушел из школы №12, расположенной по улице Труда, и не вернулся домой. Около полуночи родители обратились в полицию с заявлением.

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Кроме того, замглавы администрации рассказал о детях, неоднократно сбегающих из дома: «Это подростки, которые по-иному выстроили свое мировоззрение. Они сбегают на 2 - 3 дня. Органы опеки, подразделение по делам несовершеннолетних, полиция знают, когда и куда побегут эти дети. Как правило, это подростки, живущие с мамами, которые «зашиваются» на работе и не могут совладать с буйством переходного возраста».