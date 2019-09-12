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Общество

12-летний Александр Смирнов, пропавший накануне в Пскове, нашелся

13.09.2019 13:04|ПсковКомментариев: 1

12-летний пскович Александр Смирнов, не вернувшийся вчера домой из школы, нашелся. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

По информации регионального УМВД, мальчика по приметам обнаружил местный житель в районе улицы Гдовской. В ближайшее время его доставят в полицию. УМВД по Псковской области выражает признательность средствам массовой информации за помощь в поисках школьника. 

Напомним, 12 сентября в 18.05 ушел из школы №12 по улице Труда и не вернулся домой 12-летний Александр Смирнов. Около полуночи родители обратились в полицию с заявлением, что ребенок не вернулся из школы, сразу же был поднят личный состав для поисков ребенка. Сразу же была налажена связь с образовательным учреждением. Сотрудники полиции стали собирать информацию, с кем он общался, и куда мог пойти после школы. Комплекс мер, направленных на поиск мальчика, организовали и в администрации Пскова.

С просьбой о содействии в поиске ребенка к властям сегодня, 13 сентября, обратился начальник УМВД Пскова Сергей Сурин.

По словам Александра Коновалова, установлена одна из версий причин, по которым ребенок после школы не пошел домой - он получил несколько плохих оценок, это стало известно родителям, и от боязни наказания он решил не идти домой.

К поискам мальчика планировали привлечь волонтеров, членов народных дружин города и спортсменов. Кроме того, власти города обратились к коллективам школ, чтобы они тоже сформировали дружины из состава педагогического коллектива и приняли участие в поисках.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 12-летний мальчик не вернулся домой после школы 12-летний Александр Смирнов, пропавший накануне в Пскове, нашелся Волонтеров задействуют в поисках пропавшего накануне мальчика в Пскове Полиция прочесывает Запсковье в поисках пропавшего мальчика 12-летний мальчик пропал на улице Труда в Пскове
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