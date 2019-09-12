Общество

Лига дворового футбола Псковской области информирует о проведении регулярных тренировок

Лига дворового футбола Псковской области информирует о проведении регулярных тренировок и мероприятий по футболу с детьми и подростками от 9 до 17 лет в Пскове и Великих Луках.

В Пскове тренировки проходят:

По средам с 17:00 в МБОУ «МПЛ № 8», ул.Западная, 5

По воскресеньям с 11:00 в МБОУ «СОШ № 9» ул.Льва Толстого, 18.

Тренер Павел Федоров: 8-911-889-80-43

По вторникам с 17:00 до 19:00 МБОУ «ПТПЛ» на ул. Алтаева, 2

По четвергам с 17:00 до 19:00 Лицее № 4, корпус № 2, ул. Пароменская, 9.

Тренер Александр Гультяев: 8-911-365-54-34

В Великих Луках по средам и пятницам с 16:00 в МБОУ «МПЛ №5», пр. Гагарина, 5.

Тренер Алексей Прокофьев: 8-911-379-83-34

По субботам с 11:00 на «футбольной коробке» во дворе ул. Маршала Жукова, 14.

По воскресеньям с 11:00 на «футбольной коробке» во дворе ул. Пескарева, 19.

Тренер Вячеслав Бацак: 8-905-295-20-49

Занятия по футболу проводятся «Лигой дворового футбола» Псковской области в рамках проекта #Команда2018 губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и «Военно-патриотическим спортивным клубом «Шторм» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.