Лига дворового футбола Псковской области информирует о проведении регулярных тренировок и мероприятий по футболу с детьми и подростками от 9 до 17 лет в Пскове и Великих Луках.
В Пскове тренировки проходят:
Тренер Павел Федоров: 8-911-889-80-43
Тренер Александр Гультяев: 8-911-365-54-34
Тренер Алексей Прокофьев: 8-911-379-83-34
Тренер Вячеслав Бацак: 8-905-295-20-49
Занятия по футболу проводятся «Лигой дворового футбола» Псковской области в рамках проекта #Команда2018 губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и «Военно-патриотическим спортивным клубом «Шторм» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.